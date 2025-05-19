Россия вернула подростка с Украины при посредничестве Катара

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семнадцатилетнюю девочку, проживавшую на Украине, удалось вернуть к маме в Россию при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — сказала она в ходе воссоединения.
По ее словам, семья девочки ранее проживала на Украине, потом мама по личным делам уехала в Россию. В 2024 году папа девочки умер, и она осталась со старшей сестрой.
«Спасибо государству Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств», — добавила детский омбудсмен.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 22 детей из 15 семей с близкими в России и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.