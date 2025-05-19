Россия вернула подростка с Украины при посредничестве Катара

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — сказала она в ходе воссоединения.