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Россия вернула подростка с Украины при посредничестве Катара

Россия вернула семнадцатилетнюю девушку с Украины при посредничестве Катара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семнадцатилетнюю девочку, проживавшую на Украине, удалось вернуть к маме в Россию при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — сказала она в ходе воссоединения.

По ее словам, семья девочки ранее проживала на Украине, потом мама по личным делам уехала в Россию. В 2024 году папа девочки умер, и она осталась со старшей сестрой.

«Спасибо государству Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств», — добавила детский омбудсмен.

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 22 детей из 15 семей с близкими в России и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.