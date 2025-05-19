Минприроды сказало белорусам о штрафах до 1260 рублей за сломанную сирень. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ведомстве обратили внимание, что за обломанную сирень белорусам грозит штраф до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Подчеркивается, что если обламывать куст сирени постоянно, то он в итоге погибнет.
«Часто обломанные ветки становятся причиной того, что в будущем году цветение кустарника становится неполноценным», — уточнили в Минприроды.
Вместе с тем сказано, что если куст сирени растет на даче, приусадебном участке или же на территории частного дома белоруса, то он может сорвать ветку сирени и штрафа в таком случае не будет.
Ранее белорусский адвокат сказала, можно ли подкармливать птиц на улице.
Тем временем ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий.
Кстати, губернатор сказал, что Гомельская область увеличит посадку картофеля и других овощей на 10%, а лука — вдвое.
Кроме того, КГК сказал о ситуации с картофелем в Беларуси в мае 2025 года.