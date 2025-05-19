В кубанских колледжах конкурс достигает 12 человек на место

Конкурс в колледжи Краснодарского края достиг рекордных показателей. Популярность среднего профессионального образования явно растет. В некоторых учебных заведениях конкуренция составляет до 12 человек на место.
Особенно востребованы специальности, связанные с моделированием, конструированием и кулинарией. Например, в одном из политехнических техникумов средний конкурс составляет 7 человек на место, а на специальности «модельер-конструктор» и «повар-кондитер» он достигает 12. Проходной балл также высок и держится на уровне 4,4.
Популярны и аграрные специальности. Многопрофильный техникум в Усть-Лабинске планирует набрать 225 учащихся на такие направления, как автомеханик, агроном, тракторист и повар. Предприятия региона проявляют активный интерес к подготовке кадров и предлагают совместно разрабатывать учебные программы, адаптированные под нужды конкретного производства.
«Предприятия сами обращаются к нам, предлагая совместно подготовить кадры специально для своего производства. Компаниям остро нужны специалисты, и они готовы вкладывать средства в развитие системы среднего профессионального образования, участвовать в образовательном процессе. Инвестиции окупаются качественным персоналом», — цитирует kuban.aif.ru директора учебного заведения Инну Остапенко.
По данным краевого министерства образования, в последние годы наблюдается значительный рост интереса к рабочим профессиям и среднему профессиональному образованию. В прошлом году 65% выпускников школ поступили в колледжи и техникумы.
Сейчас в 137 учреждениях среднего профессионального образования Краснодарского края обучаются 163,8 тысячи студентов.