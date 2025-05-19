В кубанских колледжах конкурс достигает 12 человек на место

Особенно востребованы специальности, связанные с моделированием, конструированием и кулинарией. Например, в одном из политехнических техникумов средний конкурс составляет 7 человек на место, а на специальности «модельер-конструктор» и «повар-кондитер» он достигает 12. Проходной балл также высок и держится на уровне 4,4.