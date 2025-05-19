«Настоящий патриот»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Рифом Бадретдиновым

В Учалах похоронили погибшего на СВО 45-летнего Рифа Бадретдинова. О смерти бойца сообщили в районной администрации.
Военнослужащий родился в апреле 1980 года. После начала спецоперации он принял решение добровольно отправиться в зону боевых действий и заключил контракт с Минобороны России.
В официальном заявлении районной администрации подчеркивалось, что погибший являлся образцом патриотизма и мужества, до конца выполнившим свой воинский долг перед Родиной.
— Риф Хамзаевич был настоящим патриотом, он достойно прошел путь солдата, защитника Отечества, до конца выполнил свой воинский долг, — говорится в сообщении.
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