Для болельщиков «Трактора» запустят ночные рейсы автобусов в Челябинске

Дополнительные ночные рейсы автобусов запустят сегодня, 19 мая в Челябинске для болельщиков ХК «Трактор». Об этом сообщает КП-Челябинск.
Дополнительное транспортное сообщение введут для удобства челябинцев, чтобы они могли из фан-зоны в центре города после завершения игры безопасно добраться домой в район своего проживания.
«Игры выездные, они по московскому времени, заканчиваются поздно. Людям становится практически невозможно добраться до дома. Сегодня игра домашняя, в среду мы играем на выезде в Ярославле. Болельщики придут поддержать нашу команду», — отметил глава города Алексей Лошкин и дал соответствующее распоряжения.
По словам вице-мэра по социальному-развитию Сергея Авдеева, автобусы будут ждать болельщиков на улице Энгельса, отъезд будет скоординирован со временем окончания игры.
Напомним, что сегодня «чёрно-белые» встретятся на домашнем льду с ярославским «Локомотивом». Фан-зоны в Челябинске будут открыты для желающих возле арены «Трактор» и у Торгового центра.