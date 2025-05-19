Для болельщиков «Трактора» запустят ночные рейсы автобусов в Челябинске

«Игры выездные, они по московскому времени, заканчиваются поздно. Людям становится практически невозможно добраться до дома. Сегодня игра домашняя, в среду мы играем на выезде в Ярославле. Болельщики придут поддержать нашу команду», — отметил глава города Алексей Лошкин и дал соответствующее распоряжения.