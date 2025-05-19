Экс-главу управления капстроительства Перми будут судить за взятку

По данным ведомства, 22 июля 2022 года директор компании «Строительно-монтажный трест № 6», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, передал 5,5 миллиона рублей руководителю городского управления капстроительства, за эти деньги глава структуры обещала тресту общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов. В августе 2024 года женщина была задержана. Ей вменили ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.