Чиновники предупредили авиакомпании об ответственности за искусственный дефицит билетов

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). В Узбекистане снова обсуждают стоимость авиабилетов — и не без повода. В соцсетях растёт волна недовольства: пользователи сравнивают цены с соседними странами и жалуются на невозможность купить билеты экономкласса по минимальной стоимости. Многие уверены: дешёвые билеты «держат для своих», а пассажирам остаются только дорогие варианты.