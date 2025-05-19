Чиновники предупредили авиакомпании об ответственности за искусственный дефицит билетов

В ответ на общественное недовольство Комитет по конкуренции и защите прав потребителей выступил с заявлением: в стране реализуются меры, направленные на повышение конкуренции на рынке авиаперевозок и снижение цен на билеты.
В частности, в апреле были разработаны предложения по расширению участия частного сектора во внутренних авиаперевозках, оптимизации цен на билеты, развитию справедливых условий для всех участников рынка, включая распределение авиационного топлива.
Сейчас, по данным Комитета, министерства и ведомства занимаются стабилизацией цен на авиабилеты. В том числе внедряются механизмы «авиационной свободы», создаются условия для привлечения иностранных авиакомпаний на внутренние маршруты, всем местным перевозчикам с мая 2025 года предоставлены субсидии на равных условиях.
Также авиакомпании Uzbekistan Airways и Silk Avia объявили о пересмотре тарифов на внутренние рейсы в сторону снижения цен.
При этом чиновники чётко заявили: в случае выявления антиконкурентных действий со стороны авиакомпаний — будь то искусственное ограничение продажи билетов, удержание мест, манипуляции с доступностью дешёвых тарифов — будут применены меры согласно действующему законодательству.
Теперь остаётся дождаться, изменится ли реальная ситуация на рынке или всё вновь ограничится лишь формальными мерами.