«Пиковый разлёт»: в Пулково объяснили «адские очереди» в аэропорту

«Видео (предоставленное читательницей “Фонтанки”. — Прим. ред.) было снято в период пиковых разлётов. Однако в это же время были открыты дополнительные стойки регистрации. На текущий момент скоплений пассажиров нет. Среднее время прохождения всех предполетных процедур не превышает получаса», — рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».