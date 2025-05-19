«Пиковый разлёт»: в Пулково объяснили «адские очереди» в аэропорту

«Какие-то адские очереди на регистрацию и паспортный контроль, выходят даже за пределы зон-улиток», — оценила читательница «Фонтанки» многолюдность в Пулково около семи часов утра.
Через три часа лавировать между пассажирами было заметно легче. Представители оператора воздушной гавани заверили, что регистрация не занимает больше 10 минут, нетипичных очередей нет.
«Видео (предоставленное читательницей “Фонтанки”. — Прим. ред.) было снято в период пиковых разлётов. Однако в это же время были открыты дополнительные стойки регистрации. На текущий момент скоплений пассажиров нет. Среднее время прохождения всех предполетных процедур не превышает получаса», — рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».
Ранее в аэропорту просили планировать поездки в Пулково с учётом ограничений в движении с 16 мая по 24 мая.