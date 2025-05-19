В Братске заметили экспериментальный Як-40 с винглетами

В аэропорту Братска приземлился необычный гость — модернизированный Як-40 в специальной окраске, принадлежащий Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени С. А. Чаплыгина. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Братск. Этот уникальный экземпляр прилетел из Новосибирска и после дозаправки отправился дальше в Якутию.