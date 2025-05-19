Суд изучит жалобу ресторана Собчак на взыскание миллиона рублей

Изначально Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак пять миллионов рублей, но суд снизил компенсацию до одного миллиона рублей, «исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности». Суд также обязал ООО «Манила» прекратить использование товарного знака VETER в ресторане, удалив его и с вывески.