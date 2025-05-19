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Новый скандал в молдавской поп-музыке: Эмилиан Крецу спел «Eu Numai, Numai» — реакция фанатов Ионела Истрати

Эмилиан Крецу замечен, поющий хит «Eu Numai, Numai» — фанаты Ионела Истрати сразу отреагировали.

Источник: Комсомольская правда

В TikTok появился ролик, который быстро привлёк внимание пользователей — Эмилиан Крецу, известный своим неповторимым чувством юмора, был замечен, исполняющий хит «Eu Numai, Numai», одну из самых популярных песен Ионела Истрати.

Фото: из архива.

С его характерной энергией и лёгкой иронией, Эмилиан спел знакомый всем припев, и реакции фанатов не заставили себя ждать: «Посмотрим, как Истрати на это отреагирует!», «Кто спел лучше?» и «Эмилиан точно знает, как устроить шоу!» — это лишь некоторые из комментариев под видео.

Похоже, что «Eu Numai, Numai» не только осталась бессмертным хитом, но и попала в список любимых песен самого Эмилиана Крецу.

Фото: из архива.

А как вы думаете, стоит ли ему сделать официальный кавер? Или, может быть, даже неожиданный дуэт?

Фото: из архива.