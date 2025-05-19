Новый скандал в молдавской поп-музыке: Эмилиан Крецу спел «Eu Numai, Numai» — реакция фанатов Ионела Истрати

С его характерной энергией и лёгкой иронией, Эмилиан спел знакомый всем припев, и реакции фанатов не заставили себя ждать: «Посмотрим, как Истрати на это отреагирует!», «Кто спел лучше?» и «Эмилиан точно знает, как устроить шоу!» — это лишь некоторые из комментариев под видео.