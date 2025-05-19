Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Как уточнили РИА Новости организаторы конкурса, при выборе артиста опирались, в том числе, и на данные ВЦИОМ. Так, Shaman признали наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов с 38% голосов, это на пять пунктов больше, чем в предыдущем году, и на 25 — по сравнению с 2022-м.