Более 60 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербург

Более 60 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербурге. Культурный фестиваль прошел с 17 на 18 мая под темой «Герои». Гости стали участниками уникальной программы 142 галерей, библиотек, музеев, выставочных и концертных залов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
— 15 тысяч горожан пришли послушать концерты в Большом и Малом залах Филармонии, свыше 8 тысяч — посмотрели выступления и перформансы в Музее Анны Ахматовой, еще столько же — исторические реконструкции Артиллерийского музея, — рассказал Пиотровский.
Большой интерес проявили к кинопрограмме в Петропавловской крепости, концертам в Академической Капелле и Музею железных дорог России. Каждый из них собрал по 7,5 тысячи гостей.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о самых интересных событиях «Ночи музеев-2025» в Северной столице. Особенно запомнилось горловое пение в Кунсткамере и рентгеновский Эрмитаж в Первом меде, но это не единственное, что впечатлило участников.