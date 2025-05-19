Более 60 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербург

Более 60 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Петербурге. Культурный фестиваль прошел с 17 на 18 мая под темой «Герои». Гости стали участниками уникальной программы 142 галерей, библиотек, музеев, выставочных и концертных залов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.