Совмин намерен ужесточить правила предоставления займов и микрозаймов в Беларуси. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале Палаты представителей Беларуси.
В сообщении говорится, что белорусское правительство внесло в Палату представителей законопроект «Об изменении законов», которым будет изменено законодательство в сфере предоставления займов белорусам.
«Законопроект направлен на введение дополнительных мер по защите прав и имущественных интересов граждан», — подчеркивается в сообщении.
Сказано, что проектом закона, в частности, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не являются которые не осуществляют микрофинансовыми организациями, запретят выдавать физлицам займы. Исключение будет сделано только для кредитования собственных сотрудников.
Кроме того, запланировано запретить займы в иностранной валюте между физическими лицами, но за исключением случаев, когда деньги занимают близкие родственники. Среди изменений также указан запрет на выдачу займов под залог единственного жилого дома (квартиры).
Также говорится, что использовать в рекламе слова «заем» и «микрозайм», словосочетание «деньги в долг», а также другие производные от них смогут только микрофинансовые организации. Головной комиссией по указанному проекту закона была определена Постоянна комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам.
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