Нечто из космоса: в приморском нацпарке поделились удивительным кадром

Сотрудник приморского национального парка «Земля леопарда» Петр Сонин поделился интересным кадром. Можно подумать, что на фото изображено нечто с другой планеты. Но, оказывается, изображение сделано на территории заповедника «Кедровая падь». Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
Выяснилось, что на фото изображена не галактика, а… икра углозуба.
Как рассказали специалисты, эти земноводные мечут икру весной в небольших стоячих водоемах. Кладка представляет собой пару мешков спиральной или конусовидной формы. Они крепятся к веткам и стеблям травы в воде. В среднем в каждом мешке по 35−50 икринок.
Добавим, что для данного вида характерны «брачные танцы». Правда, своеобразные. Самец обхватывает в воде веточку или травинку и двигает телом вокруг нее в разные стороны. Изо всех сил старается привлечь самку.