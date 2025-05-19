Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нечто из космоса: в приморском нацпарке поделились удивительным кадром

Ученые Приморья обнаружили целую галактику на заповедной земле.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Сотрудник приморского национального парка «Земля леопарда» Петр Сонин поделился интересным кадром. Можно подумать, что на фото изображено нечто с другой планеты. Но, оказывается, изображение сделано на территории заповедника «Кедровая падь». Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

Выяснилось, что на фото изображена не галактика, а… икра углозуба.

Как рассказали специалисты, эти земноводные мечут икру весной в небольших стоячих водоемах. Кладка представляет собой пару мешков спиральной или конусовидной формы. Они крепятся к веткам и стеблям травы в воде. В среднем в каждом мешке по 35−50 икринок.

Добавим, что для данного вида характерны «брачные танцы». Правда, своеобразные. Самец обхватывает в воде веточку или травинку и двигает телом вокруг нее в разные стороны. Изо всех сил старается привлечь самку.