Нечто из космоса: в приморском нацпарке поделились удивительным кадром

Как рассказали специалисты, эти земноводные мечут икру весной в небольших стоячих водоемах. Кладка представляет собой пару мешков спиральной или конусовидной формы. Они крепятся к веткам и стеблям травы в воде. В среднем в каждом мешке по 35−50 икринок.