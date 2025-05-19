Судостроительный завод из прошлого века решили продать в Ростовской области

На 10,6 га территории завода есть здания и сооружения, склады, два крана по 10 и 16 тонн, доковый комплекс, а также действующие ж/д пути. Кроме этого, покупатель получит древцех и оборудование для очистки судов. Искусственно созданная акватория составляет 5,7 га.