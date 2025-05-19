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Судостроительный завод из прошлого века решили продать в Ростовской области

Судостроительный завод продают за 749 млн рублей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 749 млн рублей выставили на продажу судоремонтный завод, созданный в Усть-Донецке в 1960 году. Информацию об объекте и его стоимость опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.

Продавец — неизвестное частное лицо — отмечает, что на предприятии «в нeдaвнeм прoшлoм ремонтировали до 100 судoв гpузовoгo, буксиpнoгo и неcамоxодного флoта». Также на площадке на зиму принимали теплоходы из Ростовской области и Поволжья.

На 10,6 га территории завода есть здания и сооружения, склады, два крана по 10 и 16 тонн, доковый комплекс, а также действующие ж/д пути. Кроме этого, покупатель получит древцех и оборудование для очистки судов. Искусственно созданная акватория составляет 5,7 га.

По словам продавца, добраться к объекту можно по трассе М-4 «Дон».

Добавим, с 14 мая объявление привлекло внимание 19,2 тысячи раз, в том числе 13 просмотров отметилось сегодня, 19 мая.

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