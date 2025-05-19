В подростковых клубах Казани организуют проект «Точки лета»

Мобильные подростковые клубы включают спортивные (настольный хоккей, шахматы и шашки, мини-футбол, веселые старты, мастер-классы по каратэ, боксу и самообороне) и творческие (мастер-классы по живописи, скетчинг, пленэр, вокальные баттлы и танцевальные флешмобы) активности, а также техническое (мастер-классы по столярному мастерству и робототехнике) и прикладное творчество (оригами, макраме, квиллинг и многие другие).