В подростковых клубах Казани организуют проект «Точки лета»

В период предстоящих каникул для юных казанцев в подростковых клубах реализуют проект «Точки лета». В него вошли три направления: «Притяжение», «Клуб в твоем дворе» и Хобби бокс". Подробнее о программе на деловом понедельнике рассказала председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
С июня по август в 40 подростковых клубах города пройдет проект «Притяжение». На протяжении пяти дней для детей запланированы разнообразные активности и выступления приглашенных спикеров.
Еще одним направлением станет проект «Клуб в твоем дворе». Юные казанцы смогут посетить открытые занятия в общественных пространствах и на крупных событиях -День защиты детей, Открытый городской пленэр, День города и республики.
Наиболее востребованное направление — проект «Хобби бокс», который реализуется в поселках города. В летний период в проекте планируется охватить более 1 тыс. человек. «Хобби бокс» с в 2023—2025 годах функционировал в 11 поселках Советского района Казани, добавила Алия Загидуллина.
Мобильные подростковые клубы включают спортивные (настольный хоккей, шахматы и шашки, мини-футбол, веселые старты, мастер-классы по каратэ, боксу и самообороне) и творческие (мастер-классы по живописи, скетчинг, пленэр, вокальные баттлы и танцевальные флешмобы) активности, а также техническое (мастер-классы по столярному мастерству и робототехнике) и прикладное творчество (оригами, макраме, квиллинг и многие другие).
Подростковые клубы в летний период будут работать в штатном режиме. Помимо «Точки лета» будет организован проект для детей и их родителей «Вместе», а также клуб молодых мам.