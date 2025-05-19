Минцифры о «карте калининградца»: сроки сейчас сложно озвучить

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планируют весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.