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Минцифры о «карте калининградца»: сроки сейчас сложно озвучить

Сроки завершения работ нельзя озвучить из-за межведомственного взаимодействия.

Источник: РИА "Новости"

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области затруднилось назвать сроки завершения работ по разработке «карты калининградца». Об этом ведомство сообщило в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Продолжаем работу по формированию состава сервисов, которыми будет наполнена “карта калининградца”, и какие категории граждан она охватит. В этой работе принимают участие несколько министерств, какие-либо сроки завершения работ из-за межведомственного взаимодействия сейчас сложно озвучить», — рассказало ведомство и добавило, что вся актуальная информация будет публиковаться на сайте правительства Калининградской области по мере поступления.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планируют весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.