Виталий Хоценко рассказал о ходе посевной кампании в Омской области

Омские аграрии успешно засеяли 500 тысяч гектар яровых культур. Об этом сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Посевная кампания в регионе продолжается, и в лидерах по темпам сева находятся Русско-Полянский, Павлоградский, Таврический, Калачинский и Одесский районы.
В масштабной посевной кампании 2025 года задействовано 8,5 тысяч тракторов, 11 тысяч сеялок и 845 посевных комплексов. По словам представителей Министерства сельского хозяйства Омской области, вся техника находится в полной готовности к проведению сельскохозяйственных работ.
Важным фактором для повышения урожайности в регионе является использование минеральных удобрений. Сельхозтоваропроизводители области приобрели уже более 140 тысяч тонн удобрений, что позволит значительно повысить плодородие почв.
Напомним, что для аграриев 2024 год стал рекордным, валовой сбор зерна составил 3 млн 960 тыс. тонн.