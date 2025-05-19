Виталий Хоценко рассказал о ходе посевной кампании в Омской области

Омские аграрии успешно засеяли 500 тысяч гектар яровых культур. Об этом сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Посевная кампания в регионе продолжается, и в лидерах по темпам сева находятся Русско-Полянский, Павлоградский, Таврический, Калачинский и Одесский районы.