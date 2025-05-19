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Синоптики сказали о резком потеплении до +24 градусов в Беларуси

Синоптики сообщили, когда в Беларуси потеплеет до +24 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о резком потеплении до +24 градусов в Беларуси в среду, 21 мая, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 мая ожидается переменная облачность и без осадков. Однако ночью местами по северо-восточной части, а днем по западу страны прогнозируются небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер будет преобладать западный, в дневные часы местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха окажется от +3 до +9 градусов. Днем прогнозируется от +16 градусов по северу и до +24 градусов по югу и юго-западу страны.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.

Кстати, синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси 19 мая.

Вместе с тем Минприроды сказало белорусам о штрафах до 1260 рублей за сломанную сирень.

Ранее эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.