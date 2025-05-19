Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили

«Приговором 2-го Восточного окружного военного суда один из фигурантов признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности, в покушении на совершение преступления террористической направленности, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — говорится в релизе.