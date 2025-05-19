Футбольный клуб «Уфа» будет выступать в ФНЛ

Между тем «Тюмень», которая могла составить конкуренцию «Уфе», в параллельном матче сначала вышла вперед в противостоянии с «Уралом», но в компенсированное время уступила инициативу. Екатеринбургский клуб не только сравнял счет, но и добился победы.