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Футбольный клуб «Уфа» будет выступать в ФНЛ

«Уфа» сохранила право выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская футбольная команда обеспечила себе место в ФНЛ на следующий сезон, несмотря на неудачу в предпоследнем матче чемпионата. Заняв 15-ю позицию в турнирной таблице, «Уфа» лишила своих конкурентов даже теоретической возможности ее обойти.

Встреча с тульским «Арсеналом» сложилась для уфимцев неудачно — они пропустили два мяча в обоих таймах. Хотя на 61-й минуте им удалось отыграть один гол, этого оказалось недостаточно для спасения матча — игра завершилась со счётом 1:2.

Наставник команды Омари Тетрадзе после финального свистка отметил, что подопечные усложнили себе задачу, не проявив должной концентрации в начале встречи. По его словам, в ситуации, когда необходима победа, нельзя позволять себе столь слабый старт.

Между тем «Тюмень», которая могла составить конкуренцию «Уфе», в параллельном матче сначала вышла вперед в противостоянии с «Уралом», но в компенсированное время уступила инициативу. Екатеринбургский клуб не только сравнял счет, но и добился победы.

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