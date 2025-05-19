Мишустин оценил работу российской фармацевтической промышленности

«Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём фармацевтического работника… В настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность успешно решает поставленные задачи, осуществляет выпуск конкурентоспособной продукции во всех ключевых сегментах. Большая работа по оказанию поддержки отрасли ведётся в том числе в рамках реализации стратегии “Фарма-2030”. В разных регионах открываются современные предприятия по производству препаратов, субстанций и сырья. Многое делается для разработки инновационных лекарств, необходимых при лечении инфекционных, эндокринных, неврологических, онкологических заболеваний. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров», — говорится в телеграмме.