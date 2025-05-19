Почтальон из прикамской глубинки вышла в финал всероссийского конкурса «Земский почтальон»

Почтальон из села Сепыч Верещагинского округа Фаина Елохова стала финалом всероссийского конкурса. Она разносит сельчанам письма и газеты уже 15 лет.
Голосование конкурса «Земский почтальон» проходит на странице Почты России в ВКонтакте. Почта поддержала проект «Российское село» партии «Единая Россия» и Российского союза сельской молодёжи. Своими голосами граждане России могут поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек. В финале принимают участие 86 человек. Это почтальоны — победители региональных этапов конкурса.
Пермяки могут поддержать Фаину Елохову до 5 июня включительно. В этот же день состоится очное итоговое состязание претендентов на победу. Победителя ждет приз в 250 тысяч рублей, а лидера народного голосования — 150 тысяч рублей.