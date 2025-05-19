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Почтальон из прикамской глубинки вышла в финал всероссийского конкурса «Земский почтальон»

Почтальон из села Сепыч Верещагинского округа Фаина Елохова стала финалом всероссийского конкурса.

Почтальон из села Сепыч Верещагинского округа Фаина Елохова стала финалом всероссийского конкурса. Она разносит сельчанам письма и газеты уже 15 лет.

Голосование конкурса «Земский почтальон» проходит на странице Почты России в ВКонтакте. Почта поддержала проект «Российское село» партии «Единая Россия» и Российского союза сельской молодёжи. Своими голосами граждане России могут поддержать почтальонов, работающих в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек. В финале принимают участие 86 человек. Это почтальоны — победители региональных этапов конкурса.

Пермяки могут поддержать Фаину Елохову до 5 июня включительно. В этот же день состоится очное итоговое состязание претендентов на победу. Победителя ждет приз в 250 тысяч рублей, а лидера народного голосования — 150 тысяч рублей.