«Судебные приставы — детям»: в Пермском крае стартует Всероссийская акция

На сегодняшний день в Пермском крае в списке должников по алиментным обязательствам числятся более 17 тысяч человек. В ходе акции судебные приставы проведут рейды по адресам неплательщиков, проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают должники, на корректность отчисления алиментов из заработной платы, расскажут о результатах и положительных примерах работы по взысканию алиментов и иным категориям исполнительных производств, связанных с защитой прав детей, а также проведут ряд публичных и просветительских мероприятий.