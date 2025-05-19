«Судебные приставы — детям»: в Пермском крае стартует Всероссийская акция

Уже по традиции в преддверии Международного дня защиты детей Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую акцию «Судебные приставы — детям». Она состоится с 19 мая по 1 июня во всех регионах нашей страны, в том числе и в Пермском крае. Целью акции является повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.
На сегодняшний день в Пермском крае в списке должников по алиментным обязательствам числятся более 17 тысяч человек. В ходе акции судебные приставы проведут рейды по адресам неплательщиков, проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают должники, на корректность отчисления алиментов из заработной платы, расскажут о результатах и положительных примерах работы по взысканию алиментов и иным категориям исполнительных производств, связанных с защитой прав детей, а также проведут ряд публичных и просветительских мероприятий.
Кроме того, сотрудники ведомства усилят применение мер принудительного исполнения в отношении алиментщиков, таких как наложение ареста на имущество, вынесение временных ограничений на выезд за пределы РФ, ограничение в праве управления транспортными средствами, привлечение уклоняющихся от уплаты алиментов к административной и уголовной ответственности, а также направление неработающих должников в Центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства.
Обращаем внимание родителей, которые несвоевременно платят алименты на детей. Вы можете оплатить задолженность любым удобным способом: лично взыскателю с распиской о получении алиментов, на банковский счёт взыскателя, указав назначение перевода, на депозитный счёт службы судебных приставов, через личный кабинет на Госуслугах. При оплате лично взыскателю необходимо уведомить судебного пристава и предоставить платежный документ. В случае отсутствия такового сотрудник службы в соответствии с законодательством будет применять комплекс принудительных мер.