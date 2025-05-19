В Чернушке судебные приставы нашли злостного алиментщика под столом

В рамках розыскных мероприятий сотрудник службы опрашивал родственников должника. В ходе беседы мать неплательщика не стала выгораживать сына и сообщила, что он временно поселился у нее. Также она с готовностью согласилась предоставить судебным приставам доступ в свою квартиру. В ходе осмотра жилища должник был обнаружен в неудобной позе под круглым журнальным столиком. Размеры укрытия явно не соответствовали габаритам самого мужчины, и его старательные попытки слиться с предметом интерьера не могли остаться незамеченными.