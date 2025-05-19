В Чернушке судебные приставы нашли злостного алиментщика под столом

По решению суда 26-летний житель Чернушки обязан был выплачивать четвертую часть своих доходов на содержание дочери 2023 года рождения. В добровольном порядке родитель свои обязанности не исполнял и накопил задолженность в размере более 340 тысяч рублей. В целях применения принудительных мер судебные приставы пытались разыскать мужчину, но по месту регистрации он не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск.
В рамках розыскных мероприятий сотрудник службы опрашивал родственников должника. В ходе беседы мать неплательщика не стала выгораживать сына и сообщила, что он временно поселился у нее. Также она с готовностью согласилась предоставить судебным приставам доступ в свою квартиру. В ходе осмотра жилища должник был обнаружен в неудобной позе под круглым журнальным столиком. Размеры укрытия явно не соответствовали габаритам самого мужчины, и его старательные попытки слиться с предметом интерьера не могли остаться незамеченными.
Гражданина сопроводили в подразделение ведомства, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неуплата средств на содержание детей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил алиментщику 60 часов обязательных работ. После назначения наказания должник пообещал судебному приставу официально трудоустроиться и начать исполнять алиментные обязательства.