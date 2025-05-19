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В Перми пойманы подозреваемые в краже велосипедов

В дежурную часть полиции в Мотовилихе поступили сообщения трех жителей многоквартирного дома на ул.

В дежурную часть полиции в Мотовилихе поступили сообщения трех жителей многоквартирного дома на ул. Серебристой о краже велосипедов. Заявители рассказали, что хранили велосипеды в специальном помещении на первом этаже.

На месте происшествия стражи порядка установили, что трое фигурантов свободно проникли в подъезд дома и похитили три велосипеда, причинив существенный ущерб — на сумму 108 тысяч рублей.

Полицейские установили личности предполагаемых виновников и задержали их. Это мужчины 33, 28 и 24 лет. Похищенные велосипеды злоумышленники успели сбыть. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

В ГУ МВД по Пермскому краю напоминают, что летом для региона характерны кражи велосипедов, и призывают быть бдительными и ответственно хранить свое имущество.