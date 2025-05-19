Росреестр в Пермском крае зарегистрировал более 20 земельных участков, предоставленных участникам СВО

В Пермском крае в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей органы местного самоуправления бесплатно предоставляют в собственность земельные участки для строительства индивидуального жилья, ведения личного подсобного хозяйства, а также для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства.
Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрировало права в отношении более чем двадцати земельных участков, предоставленных участникам СВО и членам их семей.
«Муниципалитет издает распоряжение о предоставлении земельного участка и самостоятельно направляет в Управление. Государственный регистратор рассматривает документы этой категории граждан в приоритетном порядке. Срок регистрации прав не превышает один рабочий день. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости правообладатель может получить в местной администрации. Через несколько дней информация о земельном участке будет доступна в личном кабинете правообладателя на портале Госуслуг. Следует отметить, что и другие заявления о регистрации прав и кадастровом учете недвижимости от участников СВО и членов их семей рассматриваются Управлением в срок не более одного рабочего дня», — рассказала Анна Болотникова, заместитель руководителя Управления.
Важно. Льготное получение услуг Росреестра:
1. С 1 марта 2025 года учетно-регистрационные действия для лиц, пострадавших в результате боевых действий, в том числе участвовавших в СВО, не приостанавливаются, если в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не внесены границы земельного участка, являющегося предметом договора, либо земельного участка, на котором расположено являющееся предметом договора здание (сооружение). Также для данной категории лиц внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках и объектах недвижимости и регистрация прав на них возможны без представления межевого и технического планов.
2. С 22 апреля 2024 года физические лица освобождены от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности при наследовании имущества лиц, погибших при выполнении задач СВО.
3. Для ветеранов боевых действий, к которым в том числе относятся участники СВО, с 1 января 2025 года предусмотрена льгота в размере 50% при оплате за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.
Плата за предоставление сведений из ЕГРН вносится заявителем на основании уникального идентификатора начисления, который выдается (направляется) в момент подачи запроса. При предоставлении заявителем соответствующего удостоверения начисление платы должно быть произведено с учетом льготы.
Управление Росреестра по Пермскому краю предоставляет участникам СВО бесплатную квалифицированную помощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав и законных интересов в сфере земли и недвижимости. Получить консультацию можно по телефону кол-центра Управления: 8 (342) 205−95−59, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.