Росреестр в Пермском крае зарегистрировал более 20 земельных участков, предоставленных участникам СВО

«Муниципалитет издает распоряжение о предоставлении земельного участка и самостоятельно направляет в Управление. Государственный регистратор рассматривает документы этой категории граждан в приоритетном порядке. Срок регистрации прав не превышает один рабочий день. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости правообладатель может получить в местной администрации. Через несколько дней информация о земельном участке будет доступна в личном кабинете правообладателя на портале Госуслуг. Следует отметить, что и другие заявления о регистрации прав и кадастровом учете недвижимости от участников СВО и членов их семей рассматриваются Управлением в срок не более одного рабочего дня», — рассказала Анна Болотникова, заместитель руководителя Управления.