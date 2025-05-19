Пермяк осужден за избиение своего дедушки и грабеж

Суд в Перми вынес приговор ранее судимому 24-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что днем в октябре фигурант пришел в гости к своему 67-летнему дедушке и стал просить у него деньги. Тот отказал, тогда внук избил деда и похитил у него телефон и 50 тысяч рублей, после чего сбежал из квартиры.
Полицейские быстро установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Пермяк раскаялся, извинился перед дедушкой и возместил ему более половины причиненного материального вреда.
Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и приговорил молодого человека к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии особого режима.