В Перми пройдет четвертьфинал Кубка Победы по профессиональному боксу

21 и 22 мая в спорткомплексе «Энергия» будут проходить зрелищные четвертьфинальные поединки Всероссийских соревнований по боксу «Кубок Победы», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает федерация бокса Пермского края, в Кубке принимают участие 8 команд: «Сибирь» (СФО и ДФО), «Кама» (ПФО), «Тула» (ЦФО), «Сталинград» (ЮФО и СКФО), «Ленинград» (Санкт-Петербург и СЗФО), «Москва» (Москва), «Урал» (УФО) и команда «Баку» (Азербайджан).
Начало поединков в 17.00, вход свободный.