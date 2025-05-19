В Перми пройдет четвертьфинал Кубка Победы по профессиональному боксу

Как сообщает федерация бокса Пермского края, в Кубке принимают участие 8 команд: «Сибирь» (СФО и ДФО), «Кама» (ПФО), «Тула» (ЦФО), «Сталинград» (ЮФО и СКФО), «Ленинград» (Санкт-Петербург и СЗФО), «Москва» (Москва), «Урал» (УФО) и команда «Баку» (Азербайджан).