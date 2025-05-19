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Юных пермяков приглашают к участию в конкурсе «Мое зеленое лето»

В краевом конкурсе природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето» могут принять участие экологические объединения, организованные на базе общественных и образовательных организаций, учреждений культуры.

В краевом конкурсе природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето» могут принять участие экологические объединения, организованные на базе общественных и образовательных организаций, учреждений культуры.

Возраст участников конкурса, нацеленного на воспитание бережного отношения к природе и развитие экологического добровольчества, — от 5 до 18 лет. Кроме того, принять участие в конкурсе могут семьи с детьми-дошкольниками (возраст участников не ограничен), а также дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных школах и школах-интернатах.

Первый этап конкурса, заочный, продлится до 1 октября. Участники конкурса должны выполнить практические работы, связанные с просветительской и природоохранной деятельностью. Заявки и конкурсные работы будут принимать до 1 октября включительно, для участия нужно заполнить форму. Поступившие на конкурс работы пройдут оценку до 20 октября.

Второй этап будет очным — он пройдет 9 ноября в формате фестиваля «Мое зеленое лето» в Доме молодежи на ул. Петропавловской, 185.

Все участники получат электронный сертификат, а победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами.

Положение о конкурсе доступно здесь. С вопросами можно обратиться к старшему методисту краевого центра «Муравейник» по телефону: 8 912 888−30−59, а также на сайт.