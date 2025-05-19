Юных пермяков приглашают к участию в конкурсе «Мое зеленое лето»

Возраст участников конкурса, нацеленного на воспитание бережного отношения к природе и развитие экологического добровольчества, — от 5 до 18 лет. Кроме того, принять участие в конкурсе могут семьи с детьми-дошкольниками (возраст участников не ограничен), а также дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных школах и школах-интернатах.