Прикамские полицейские задержали кофемана

В дежурную часть полиции в Добрянке обратился представитель торговой сети: неизвестный похитил из магазина 13 банок растворимого кофе, причинив тем самым ущерб более чем на 7 тысяч рублей.
На месте преступления полицейские установили, что недобросовестный покупатель взял с полок банки с кофе и спрятал в сумку, а затем прошел мимо кассы и покинул магазин.
Правоохранители установили личность подозреваемого — это 46-летний местный житель, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Фигурант признался в содеянном и объяснил, что совершил кражу, будучи нетрезвым. Кофе он продал прохожим на улице, выручив полторы тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, расследование продолжается.