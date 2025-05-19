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Прикамские полицейские задержали кофемана

В дежурную часть полиции в Добрянке обратился представитель торговой сети: неизвестный похитил из магазина 13 банок растворимого кофе, причинив тем самым ущерб более чем на 7 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции в Добрянке обратился представитель торговой сети: неизвестный похитил из магазина 13 банок растворимого кофе, причинив тем самым ущерб более чем на 7 тысяч рублей.

На месте преступления полицейские установили, что недобросовестный покупатель взял с полок банки с кофе и спрятал в сумку, а затем прошел мимо кассы и покинул магазин.

Правоохранители установили личность подозреваемого — это 46-летний местный житель, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Фигурант признался в содеянном и объяснил, что совершил кражу, будучи нетрезвым. Кофе он продал прохожим на улице, выручив полторы тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, расследование продолжается.