Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам обеспечения доступной среды

В среду, 21 мая, в прокуратуре Пермского края с 12:00 до 13:00 состоится «прямая линия» по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Прикамцы могут обратиться по вопросам необорудования помещений, зданий и прилегающих к ним территорий пандусами, вызывными устройствами (кнопками вызова персонала), тактильно-контрастными указателями, информационными табличками, цветовыми контрастными маркировками, а также отсутствия парковочных мест для стоянки (парковки) автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов.
На вопросы будет отвечать прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Оксана Куликова. Звонки принимаются с 12:00 до 13:00 по телефону 8 (342) 233−56−53.