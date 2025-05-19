Прокуратура Пермского края проведет «прямую линию» по вопросам обеспечения доступной среды

На вопросы будет отвечать прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Оксана Куликова. Звонки принимаются с 12:00 до 13:00 по телефону 8 (342) 233−56−53.