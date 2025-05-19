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С первого июня в Самаре стартуют летние программы для старшего поколения

С 1 июня 2025 года в Самаре начинают действовать летние программы для граждан старшего возраста.

С 1 июня 2025 года в Самаре начинают действовать летние программы для граждан старшего возраста. Мероприятия пройдут во Дворце ветеранов и парке Победы.

График составлен с учетом интересов тех, кто летом живет на даче, и тех, кто остается в городе. Предусмотрены занятия творчеством, спортом и познавательными экскурсиями. Большинство мероприятий пройдет на открытом воздухе, при непогоде в помещениях Дворца.

Регулярный распорядок занятий включает:

— Утренние зарядки по понедельникам и четвергам в 08:30.

— Медленные и быстрые танцы по средам в 15:00 на площадке «Ретро».

— Занятия караоке по четвергам в 15:00.

— Шахматный клуб по вторникам в 12:00.

— Тренировка памяти и психологические тренинги по средам в 10:00 на площадке «Скородум».

— Игра в городки по пятницам в 10:00.

Полный график мероприятий доступен в группе Дворца ветеранов или по телефону 8 (846) 261−49−22.

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