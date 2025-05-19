С первого июня в Самаре стартуют летние программы для старшего поколения

График составлен с учетом интересов тех, кто летом живет на даче, и тех, кто остается в городе. Предусмотрены занятия творчеством, спортом и познавательными экскурсиями. Большинство мероприятий пройдет на открытом воздухе, при непогоде в помещениях Дворца.