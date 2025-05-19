В Самаре завершился турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»

Состязание (6+) прошло в память о строителе Игоре Найвальте. Участвовали ребята от 16 до 18 лет из пяти стран. Подробностями поделилась пресс-служба областного Минспорта.
Всего организовали десять весовых категорий. Первые места заняли борцы из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Румынии. Награды достались в том числе представителям 63-го региона.
«Дастан Сальменов и Камиль Кубашев стали бронзовыми медалистами в категории до 55 килограммов. Вячеслав Авдоян выиграл серебро в группе до 110 килограммов», — объяснили в профильном министерстве.
Ранее рассказывали, как столица губернии готовится к чемпионату России по ММА (12+).
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