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Вратарь «Акрона» Волков сказал, что команда ехала в Москву за победой

30-летний голкипер тольяттинской команды подвел итоги матча с «Динамо».

30-летний голкипер тольяттинской команды подвел итоги матча с «Динамо».

Сергей Волков подчеркнул: волжане хотели взять в столице три очка. С ними могли приблизиться к первой восьмерке чемпионата в дебютный сезон.

«“Динамо” забило больше. Обидное поражение для нас. Ехали в Москву за победой», — сказал вратарь «красно-черных» изданию «Евро-футбол».

Напомним, «Акрон» уступил на выезде с минимальным счетом 1:2 (12+). Сначала пропустил на 16-й минуте, далее отыгрался на 80-й благодаря Артуру Галояну, но не смог сохранить ничью в добавленное время.

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