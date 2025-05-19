В самарском «Саду наличников» пройдет открытие 11-го сезона «Том Сойер Феста»

21 мая в Самаре официально откроется 11-й сезон «Том Сойер Феста». Торжественное мероприятие начнется в 18:30 в «Саду наличников» по адресу Чапаевская, 168.
Организаторы отказались от традиционного концертного формата и в этом году подготовили кулинарный конкурс домашних шарлоток. Победителей ожидают призы. Также будет организована точка с кипятком для чаепития.
Кроме того, волонтёры расскажут о планах на сезон, а также проведут мастер-классы по изготовлению и росписи сувениров.
Участие в мероприятии бесплатное. На месте будут размещены QR-коды для желающих поддержать проект финансово. Организаторы просят гостей зарегистрироваться заранее по ссылке.
Ранее мы писали, что организаторы Грушинского фестиваля официально сообщили об отмене мероприятия в 2025 году.
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