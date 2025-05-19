«Я расстроен»: А. Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо» в Москве

«Надо быть откровенными, “Динамо” реализовало свои моменты, мы — нет. У них есть проблемы в защите и хорошая атака. Серега Волков выдал матч жизни, тащил все, но в концовке гол… Нельзя так пропускать. Не знаю, от усталости это или отсутствия опыта. Мяч получился глупый: с аута, потеряли игроков и пропустили. Еще и Маухуб! Расстроен», — приводит слова 36-летнего форварда «Матч ТВ».