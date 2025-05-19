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Цена лука репчатого в магазинах Самары выросла до 92 рублей за килограмм

19 мая 2025 года в супермаркетах Самары зафиксирован резкий рост стоимости репчатого лука.

19 мая 2025 года в супермаркетах Самары зафиксирован резкий рост стоимости репчатого лука. Неделю назад лук продавался по цене 45−50 рублей за килограмм, а утром 19 мая цены достигли 92 рублей 49 копеек.

Рост подтвержден статистическими данными: согласно Самарастату, средняя цена лука на предыдущей неделе составляла 65 рублей 25 копеек, а индекс потребительских цен увеличился до 105,60%.

Вероятной причиной роста называют уменьшение объема поставок продукта в связи с сезонностью, сообщает ГТРК «Самара».

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