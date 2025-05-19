В Самаре появился новый арт-объект в сквере «Южный»

В Самаре установили еще один арт-объект. На этот раз он расположился в сквере «Южный».
Объект представляет собой модель маяка и дома смотрителя. Его создал местный житель — работник МБУ «Красноглинское» Виталий Бехтерев.
«Южный» посетил и мэр города Иван Носков. Он подчеркнул, что весь сквер участвует в голосовании «Формирование комфортной городской среды». Жители района имеют шанс повлиять на судьбу сквера, вместе проголосовав за него.
Ранее мы писали, что в Бахиловой Поляне был открыт новый экопарк, который может стать новой точкой притяжения туристов. Бахилова Поляна расположена первой среди череды поселков, идущих по берегу Волги к Ширяево.
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