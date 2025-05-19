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В самарском речпорту изменят расписание рейсов Самара-Рождествено с 23 мая

В Самаре популярная переправа Самара-Рождествено будет работать по-новому.

В Самаре популярная переправа Самара-Рождествено будет работать по-новому. Об этом стало известно от «СРПП», который осуществляет перевозку пассажиров по Волге.

Граждан просят планировать поездки и маршрут заранее в соответствии с новым расписанием.

Рождествено является одним из самых популярных направлений у туристов и местных жителей. Оттуда берут начало несколько веломаршрутов. Также, вблизи расположен национальный парк «Самарская лука». Горожане прелпочитают отдыхать там и дышать свежим воздухом.

Сотрудники парка предупреждают, что для посещения объекта необходимо приобрести специальную путевку.

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