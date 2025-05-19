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Грушинский фестиваль в Самарской области в 2025 году отменён

Грушинский фестиваль авторской песни в 2025 году проводиться не будет.

Грушинский фестиваль авторской песни в 2025 году проводиться не будет. Об этом сообщается в официальном заявлении организаторов.

Как указано в сообщении, решение связано с невозможностью соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности участников:

«Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов. К сожалению, в текущих условиях мы не можем взять на себя такие обязательства», — говорится в заявлении.

Организаторы уточнили, что предлагали властям Самарской области разделить ответственность: творческую часть взять на себя, а обеспечение безопасности и другие организационные вопросы (проживание, питание, парковка, торговля и вывоз мусора) передать профильным службам. Однако, по их словам, «предложение не нашло поддержки».

Также в заявлении сообщается, что в первые выходные июля возможно проведение другого фестиваля авторской песни на территории Грушинской поляны, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Организаторы Грушинского подчёркивают, что не имеют к этому отношения.

«Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится — мы просим не называть его Грушинским», — подчеркнули в заявлении.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня во Дворце ветеранов стартуют летние проекты для горожан старшего возраста. Программа рассчитана на три месяца.

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