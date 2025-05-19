Грушинский фестиваль в Самарской области в 2025 году отменён

Также в заявлении сообщается, что в первые выходные июля возможно проведение другого фестиваля авторской песни на территории Грушинской поляны, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Организаторы Грушинского подчёркивают, что не имеют к этому отношения.