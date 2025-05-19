Сборная Самарской области заняла 1-е место на турнире по прыжкам на батуте

Чемпионат страны (6+) завершился в Краснодарском крае. Представители 63-го региона взяли несколько медалей. Подробнее о состязании рассказали в Минспорте губернии.
На юге страны прошли соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Золото взяли спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев (синхронные прыжки на батуте).
Также Пантелеев вместе с представительницей Санкт-Петербурга Анжелой Бладцевой взяли серебро (смешанные синхронные прыжки).
«Мужская сборная Самарской области (Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов, Макар Мигалев) одержала победу на командном чемпионате России в прыжках на батуте», — добавили в министерстве.
До этого команда 63-го региона занимала призовые места на турнире в Оренбурге (6+).
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