Профессор СамГТУ удостоен международной награды в области науки и технологий

Владислав Блатов, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Самарского политехнического университета, стал лауреатом премии провинции Шэньси (Китай) «International Science and Technology Cooperation Award of Shaanxi Province» в области науки и технологий за 2024 год.
С 2012 года Блатов сотрудничает с китайскими учеными, в результате чего опубликованы 30 научных статей и проведены четыре конференции для молодых исследователей.
Основным партнером выступает Северо-западный политехнический университет в городе Сиань, где Блатов преподает с 2017 года. Данный университет выдвинул его кандидатом на получение премии.
В нашем телеграм-канале появляются анонсы и новости, которые не появляются на сайте.