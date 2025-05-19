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Профессор СамГТУ удостоен международной награды в области науки и технологий

Владислав Блатов, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Самарского политехнического университета, стал лауреатом премии провинции Шэньси (Китай) «International Science and Technology Cooperation Award of Shaanxi Province» в области науки и технологий за 2024 год.

Владислав Блатов, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Самарского политехнического университета, стал лауреатом премии провинции Шэньси (Китай) «International Science and Technology Cooperation Award of Shaanxi Province» в области науки и технологий за 2024 год.

С 2012 года Блатов сотрудничает с китайскими учеными, в результате чего опубликованы 30 научных статей и проведены четыре конференции для молодых исследователей.

Основным партнером выступает Северо-западный политехнический университет в городе Сиань, где Блатов преподает с 2017 года. Данный университет выдвинул его кандидатом на получение премии.

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