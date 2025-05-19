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Стало известно, где в Самаре и области построят новые поликлиники

В самарском регионе планируют возвести и отремонтировать несколько поликлиник.

В самарском регионе планируют возвести и отремонтировать несколько поликлиник. Эта информация опубликована в основных направлениях деятельности по реализации программы социально-экономического развития региона до 2029 года.

Таким образом, уже в конце 2025 года начнут создавать план новой детской поликлиники. Предполагается, что она расположится на Запорожской, 26. Учреждение должно принимать 500 человек в смену.

Помимо этого, новое медучреждение будет построено в Железнодорожном районе города — около улицы Дачной. Пока что там не оформили землю, это предполагается сделать в декабре этого года. Сама стройка рассчитана на 3 года — с 2026 до 2029 года.

А в конце 2029 года в Самаре могут заработать поликлиники в Промышленном районе и на Самарской, 137.

Поликлинику на Льва Толстого, 59 отреставрируют.

В Южном городе тоже появится новая поликлиника для детей.

Объекты предполагается построить в селе Подстепки и Сызрани.

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».