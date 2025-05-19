В. Кулаков из «Мега-Лады» стал победителем первой гонки нового сезона в Тольятти

В Автограде стартовал новый сезон гонок на гаревой дорожке. В воскресенье на местном треке состоялся второй полуфинал Личного чемпионата России по спидвею. Первое место с 15 очками занял Виктор Кулаков из тольяттинской «Мега-Лады».