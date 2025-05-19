В. Кулаков из «Мега-Лады» стал победителем первой гонки нового сезона в Тольятти

Заезды организовали 18 мая в спортивно-техническом комплексе имени Степанова (0+).
В Автограде стартовал новый сезон гонок на гаревой дорожке. В воскресенье на местном треке состоялся второй полуфинал Личного чемпионата России по спидвею. Первое место с 15 очками занял Виктор Кулаков из тольяттинской «Мега-Лады».
«Его ближайшим преследователем стал Сергей Логачев из Владивостока (14 очков). Четыре серии подряд шли ноздря в ноздрю. И только заключительный 20-й заезд позволил определить лидера», — уточнила пресс-служба команды из 63-го региона.
Третье место досталось Павлу Лагуте из Балаково. Хотя за нее боролись тольяттинцы Евгений Сайдуллин и Семен Грехов, а также Виталий Котляр из Дальнего Востока.
А недавно в Самаре открыли новый мотосезон. Планировали организовать праздничный пробег и концерт.
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