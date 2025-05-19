В Самаре стартует летний сезон для пожилых: зарядка, танцы и экскурсии с 1 июня

С 1 июня в Самарском Дворце ветеранов стартуют летние проекты для горожан старшего возраста. Программа рассчитана на три месяца и пройдет как в здании учреждения, так и в парке Победы рядом.
Основной проект сезона — «Лето ДВ». В его рамках — утренние зарядки, танцы, караоке, занятия с психологом, шахматы, настольные игры и экскурсии по памятным местам. Мероприятия ориентированы на пенсионеров, остающихся летом в городе.
Зарядки будут проходить по понедельникам и четвергам с 8:30, танцы — по средам с 15:00, караоке — по четвергам с 15:00. Также запланированы шахматные встречи, тренировки памяти и игры в городки.
Экскурсии по парку Победы и объектам, связанным с Великой Отечественной войной, будут проводиться по четвергам в 16:00, без записи.
В прошлом году мероприятия Дворца посетили более 2 тысяч пожилых самарцев. Подробности — в группе учреждения ВКонтакте или по телефону 8 (846)261−49−22.
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