Самарские «Крылья» впервые с 2022 года получили 2 красные карточки за матч

Последний раз двоих игроков «КС» удаляли в апреле 2022 года, сообщает «Opta Sports». Тогда встречались с подмосковными «Химками» и уступили с разницей в три мяча — 1:3 (12+). Волжан подвели все тот же Бейл и Денис Якуба.