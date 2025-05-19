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Самарские «Крылья» впервые с 2022 года получили 2 красные карточки за матч

Двое футболистов волжан покинули поле в последней в нынешнем сезоне домашней игре с московским «Спартаком».

Двое футболистов волжан покинули поле в последней в нынешнем сезоне домашней игре с московским «Спартаком».

Напомним, «зелено-бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 (12+). В составе гостей на 22-й и 42-й минутах отличились Шаби Мангаш и Пабло Солари (с пенальти).

При этом у хозяев две красные карточки на 10-й и 50-й получили Гленн Бейл и Фернандо Костанца соответственно. Причем последний покинул поле после второго «горчичника».

Последний раз двоих игроков «КС» удаляли в апреле 2022 года, сообщает «Opta Sports». Тогда встречались с подмосковными «Химками» и уступили с разницей в три мяча — 1:3 (12+). Волжан подвели все тот же Бейл и Денис Якуба.

Недавно рассказывали, что самарцы попали в топ-8 команд по очкам в Кубке России.

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