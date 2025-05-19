Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт организуют в самарском Доме культуры «Искра» за 320 млн рублей

Мэр Иван Носков рассказал, как преобразят ДК в поселке Красная Глинка.

Мэр Иван Носков рассказал, как преобразят ДК в поселке Красная Глинка.

В трехэтажном кирпичном здании организуют капитальный ремонт за 320 млн рублей. Приведут в порядок в том числе подпорную стенку рядом с Домом культуры, сообщил глава города.

Проект прошел экспертизу и остается на контроле губернатора Вячеслава Федорищева.

«Важно, что сохранился коллектив, хоть и работает сейчас “вне дома”, в другом ДК. Но все же востребован у жителей района. Значит, будем делать», — пообещал Носков.

А недавно мэр заявил, что в Самаре обновят стадион «Чайка». Там хотят обустроить футбольное поле, трибуны, легкоатлетические дорожки и бассейн.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!