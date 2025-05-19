Капремонт организуют в самарском Доме культуры «Искра» за 320 млн рублей

Мэр Иван Носков рассказал, как преобразят ДК в поселке Красная Глинка.
В трехэтажном кирпичном здании организуют капитальный ремонт за 320 млн рублей. Приведут в порядок в том числе подпорную стенку рядом с Домом культуры, сообщил глава города.
Проект прошел экспертизу и остается на контроле губернатора Вячеслава Федорищева.
«Важно, что сохранился коллектив, хоть и работает сейчас “вне дома”, в другом ДК. Но все же востребован у жителей района. Значит, будем делать», — пообещал Носков.
А недавно мэр заявил, что в Самаре обновят стадион «Чайка». Там хотят обустроить футбольное поле, трибуны, легкоатлетические дорожки и бассейн.
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