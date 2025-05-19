Участок Волжского шоссе в Самаре приведут в порядок до конца июля 2025 года

Пока Минтранс 63-го региона ищет подрядчика. Начальная цена контракта составляет около 234,5 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 16 мая.
Обновят участок Волжского шоссе от Красноглинского до Демократической. Основной этап растянется до 10 июля. За это время выполнят подготовительные работы, обустроят саму дорогу (107,1 тыс. «квадратов») и шесть колодцев, укрепят обочины.
До 1 августа организуют движение на территории. Все оплатят из областного бюджета, сказано в документах к контракту.
«При выполнении работ строительные материалы, дорожные машины, механизмы и оборудование должны размещаться только в рабочей зоне. Отклонение от схемы, а также применение неисправной техники недопустимо», — говорится в техзадании.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 2 июня. Итоги подведут 5-го числа. До этого писали, что в Самарской области дорогу Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка отремонтируют до конца года.
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